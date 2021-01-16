Arka Sokaklar 573. son bölümünde; Selin, ameliyat olduğu sırada Mesut ve ekip onu bıçaklayan kişinin peşine düşer. Arka Sokaklar 574. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 573. son bölüm...

ARKA SOKAKLAR 574. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) January 15, 2021



ARKA SOKAKLAR 572. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeri öğrenilen adam kıskıvrak yakalanır. Ameliyattan çıkan Selin'i ise, kötü bir durum beklemektedir. Ameliyat sonrası ciğerinde oluşan komplikasyon ciddidir. Ağır uyuşturucu barındıran ağrı kesicilerle hayatına bir süre devam etmesi gerekmektedir. Bu durum Mesut'u endişelendirir; çünkü, ağrı kesiciler Selin'i uyuşturucuya bağımlı hale getirebilmektedir.

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