Arka Sokaklar dizisi 577. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 578. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 577. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Muzaffer ve Adem’in Mesut’a olan hırsları devam etmektedir. Adem’in adamları Tunç’u kaçırmaya çalışırken yanlışlıkla Samet’i kaçırırlar. Tunç’a ulaşamayan ekip gelen ihbarı Tunç zannederek olay yerine gider. Tunç her şeyden habersiz evindedir ve telefonunu duymamıştır. Bu işi bozdukları için Servet, Adem’e, Adem’de işi verdiği Alper’e yüklenir. Yapılan araştırmalarda Alper’e ulaşmak için hapishaneden arkadaşı Gündüz’e ulaşılır.

Gündüz artık o işleri bıraktığını söyler. Mesut, Gündüz’ü dükkanını yakmakla tehdit eder. Alper’e ulaşır ve sorguya alınır. Alper kusmaya başlar ve zehirlendiği anlaşılır. Akabinde Gündüz’ün tamirhanesi yanar. Oklar Mesut’u göstermektedir. Muzaffer savcıyı da ikna edip Mesut’u gözaltına alır. Ekibimiz Selin önderliğinde Mesut’u kurtarmanın, Adem’i ve büyük patron Servet’i yakalamanın peşindedir.

Engin ve Başak heyecanla doğacak bebekleri için isim koyma telaşına düşerler. Başak, bebeğine daha karizmatik yeni nesil isimler isterken, Engin eski bilindik isimler düşünür. Engin’in bulduğu tüm isimlerin içerisinde Başak’ın söyleyemediği “r” harfi vardır. Başak haklı olarak bu duruma bozulur, Engin karısının neye bozulduğunu anlamaz.

Nazike, Esra’yı fal baktırırken görür ve ısrarla kendisi de baktırmak ister. Fal bakan bohem kızımız Dilara başka zaman bakabileceğini söyleyince Nazike Esra’yı sürekli sıkıştırır. Esra Nazike ablasını kırmaz, Dilara’dan randevu ayarlar. Dilara’nın evine gideceklerdir. Durumu fark eden Zeliha sinsice takibe başlar. Takip sonucunda Zeliha’nın tahmin edemeyeceği şeyler olur…