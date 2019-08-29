Spotify en çok dinlenen şarkıları açıkladı

“Arka Sokaklar Mesut öldü mü?” sorusu dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Şevket Çoruh diziden ayrıldı mı? Arka Sokaklar’ın sezon finalinde uyuşturucu baronu Nejat’ın yakalanmasına yardım eden Salih, Mesut’u vurmuştu. Mesut kanlar içinde yatarken kalmış ve herkes ona ne olacağını merak etmişti. Yeni sezon fragmanında Şevket Çoruh’un yer almaması merakı daha da artırdı.

Arka Sokaklar’ın sezon finalinde uyuşturucu baronu Nejat’ın yakalanmasına yardım eden Salih, Mesut’u vurmuştu. Mesut kanlar içinde yatarken kalmış ve herkes ona ne olacağını merak etmişti.

Yeni sezon fragmanında Şevket Çoruh’un yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

ŞEVKET ÇORUH'UN MENAJERİ "DEVAM" DEMİŞTİ

Şevket Çoruh'un instagram hesabından yeni menajeri olduğunu açıkladığı Saygın Delibaş 21 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada, "Bu sezon Arka Sokaklar'a devam ediyoruz." demişti.

YENİ SEZONDA ÜÇ YENİ İSİM

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı dizi, yeni sezona kadrosuna kattığı üç yeni oyuncu ile başlıyor.



Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı.