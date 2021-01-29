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Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 2006 yılından beri yayın hayatını sürdürüyor. Hüsnü Çoban karakterini ünlü oyuncu Özgür Ozan canlandırıyor. Son bölümde, Hüsnü, Bahar'a eziyet edenlerin peşine düşüyor. Diziseverler operasyon sahnesinde Hüsnü'nün vurulması üzerine "Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü? Özgür Ozan Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Hüsnü'ye, Jandarmadan telefon gelir. Bahar, baygın halde bulunmuştur ve ağır yaralıdır. Hastaneye kaldırılan Bahar ameliyata alınır. Durumu ciddidir. Gördüğü eziyetten dolayı kafatasında kırık ve yüzünde ciddi yaralar vardır. Hakan, sevdiği kadının başına gelenleri duyunca öfkeden kudurur.

Başta Hakan olmak üzere ekip, Zafer'in peşine düşer. Zafer ise, Amca lakaplı Servet'in evinde gizlenmiştir. Servet onu yurt dışına kaçırmak için birisiyle anlaşır. Ekip, Servet'in adamını yakalayınca Zafer ile ilgili plan ortaya çıkar. Zafer'in kaçacağı gün operasyon düzenleyen ekip onu elinden kaçırır. Peşine düşen ekip dışında bir kişi daha Zafer'in peşindedir: Hakan.. Zafer'i kıstırdıkları yerde birden Hakan ortaya çıkar ve Zafer'i vurur.

ARKA SOKAKLAR HÜSNÜ ÖLDÜ MÜ? ÖZGÜR OZAN ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILIYOR MU?

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sık sık gündeme geliyor. Ancak konu ile ilgili dizi yapımından ve Özgür Ozan'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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