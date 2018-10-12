Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen lise öğrencisi 2 kız öğrenci iddiaya göre, okul çıkışında sokakta buluştu. Lisede okuyan aynı erkek öğrenciden hoşlandıkları öne sürülen kızlar, tartışmaya başladı.
SAÇINDAN ÇEKEREK YERE DÜŞÜRDÜ
DHA'nın haberine göre tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken kızlardan biri, diğerinin saçından çekerek, yere düşürdü. Yerdeki kızın üzerine doğru eğilen liseli tokat attı. Bu anlar, liselileri ayırmayıp, cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kız arkadaşlarınca kaydedildi. Kızları sokak ortasında kavga ederken görenler güçlükle ayırdı. Ayağa kalktıktan sonra birbirine hakaret eden liseli kızlar, olay yerinden ayrıldı.
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