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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarıyla ava giden Ahmet, kazara kendini vurup öldü

        Düzce'de arkadaşlarıyla ava giden Ahmet Kafkas Keleş (14), atlamak istediği tel örgüye takılıp, dengesini kaybetmesi sonucu elinde bulunan pompalı tüfeğin ateş almasıyla kendini vurup, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 04.03.2025 - 21:01
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        Ava giden Ahmet, kazara kendini vurdu
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        Düzce'deki olay, akşam saatlerinde Aydınpınar köyünde meydana geldi. Ahmet Kafkas Keleş, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak arkadaşlarıyla birlikte evinin arkasında bulunan fındık bahçesine ava gitti.

        Fındık bahçesinin girişinde bulunan tellerden atlarken takılan Keleş, dengesini kaybetmesi sonucu yanlışlıkla elindeki tüfeğin tetiğine bastı. Keleş, tüfekten çıkan saçmaların kendisine isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Keleş'in cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla soruşturma başlatıldı.

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