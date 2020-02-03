Arkadaşlık sözleri kısa ve öz bir anlatımla karşılıksız sevgi bağıyla birbirine bağlanmış dostlara arkadaşlığın kıymetini ifade etmesi bağlamında son derece değerlidir. Arkadaşlık sözleri anlamlı ve içten olması sebebiyle de insanların gönül telini titretmektedir. Bu açıdan arkadaşlık sözleri 2020 yılında da arkadaşlarımıza dair hissettiğimiz duygulara tercüman olacak; onların nazarımızda ne kadar kıymetli olduğunu belli etme noktasında bizlere yardımcı olma görevini üstlenecektir. İşte sizlere özel en güzel arkadaşlık sözleri ve mesajları
Arkadaşlık Sözleri 2020
Ana ve babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz... Jacgues Delil
Anne ve babalarımızı kader, arkadaşlarımızı kendimiz seçeriz. Jacques Delille
Arka bahçenizde, arkadaşlarınızın hatalarını gömebileceğiniz yeterince büyük bir mezarlık olsun. Henry Beecher
Arkadaş edinirken yavaş ol, değiştirirken ise daha da yavaş. Benjamin Franklin
Arkadaş edinmenin tek yolu, arkadaş olmaktır… Emille
Arkadaş edinmenin zamanı, ona ihtiyacınız olmadan öncedir. Anonim
Arkadaş uğrunda ölmek kolay, fakat uğrunda ölünecek arkadaşı bulmak zordur... Cervantes
Arkadaş, arkadaşlarının kusurlarına ve zayıflıklarına katlanmak zorundadır. William Cowper
Arkadaş, insanın kendisine verdiği hediyedir… Stevenson
Arkadaş, yanında kendin olabileceğin kişidir. Anonim
Arkadaşını yalnızken ikaz et, başkalarının yanında öv... Publius Cyrus
Arkadaşınıza düşmanınız olabilecekmiş gibi davranınız... Publius Cyrus
Arkadaşınıza ne verdiğiniz değil, ne vermeye hazır olduğunuzdur arkadaşlığınızın kalitesini belirleyen. Mary Thayer
Arkadaşınızın evinize sık sık gidin, çünkü kullanılmayan yolu çalılar bürür... Emerson
Arkadaşınızın kim olduğunu, bir arkadaşa ihtiyacınız olduğunda anlayabilirsiniz. Arap Atasözü
Arkadaşlar gelip gidebilir ama düşmanlar birikir. Thomas Jones
Arkadaşlar kavun gibidirler; iyi bir tane bulabilmek için yüz tanesini yoklamanız gerekir. Claude Mernet
Arkadaşlara, hem sevinçli hem de üzüntülü anlarda ihtiyaç vardır. Samuel Paterson
Arkadaşlarım, servetimdir. Emily Dickinson
Arkadaşlarımızın bize yansımayan kusurlarını kolayca affederiz. La Rochefoucauld
Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim… Cervantes
Bir arkadaş bulmak için, bir gözün kapatılması gerekir. Onu tutmak için ise, ikisi. Norman Douglas
Bir arkadaş, bizi tanıyan ve buna rağmen bizi seven kişidir. Jerome Cummings
Bir arkadaşın üzüntüsünü herkes paylaşabilir. Başarılarına ise sadece yüce ruhlar sevinir. Oscar Wilde
Bir insan arkadaşsız mutlu olamaz ya da mutsuz olmadan arkadaşından emin olamaz. Thomas Fuller
Birbirimizin küçük kusurlarını hoş göremezsek arkadaşlıktan bir şey anlayamayız… La Bruyere
Birçok kez, kötü başlangıçlardan iyi arkadaşlıklar filizlenmiştir. Terence
Eğer bir arkadaşınız bir sorun yaşıyorsa, ona yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını sormayın. Uygun bir şey düşünün ve onu yapın. E.W. Howe
En büyük iyilik, arkadaşına ikramda bulunmaktır… Abdullah bin Abbas (R.A.)
En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar... George Eliot
Evet arkadaşım; gülmek varken surat asmak niye, güldürmek varken ağlatmak niye, güzel sözler söylemek varken, kalpleri kırmak niye... Hayat çok kısa arkadaşım ve bu dünyadaki hiç bir şey kırılan kalplere değmez...
Gerçek arkadaşlık gölgeye güneş ışığı, güneş ışığına da gölge getirir. Thomas Burke
Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan bir ruhtur… Aristo
Hayat, arkadaşlıktan daha büyük bir hediye vermez… Voltaire
Hiç kimse, her şeye sahip olsa da, arkadaşı olmadan yaşamak istemez. Aristo
Hiçbir arkadaş arkadaşlığını ispat edene kadar gerçek arkadaş değildir… Publilius Cyrus
Hiçbir zaman bir arkadaşı aldatmayın. Hipparchus
İnsanın kendi kendiyle arkadaş olması çok önemlidir. Çünkü bu arkadaşlık olmaz ise, başka hiç kimsenin arkadaşı olamazsınız. Eleanor Roosevelt
İyi insanlarla arkadaş olun. Kötü insanlarla arkadaşlık etmektense, yalnız olmak daha iyidir. George Washington
Kişi arkadaşı ile ölçülür… Hz. Ali (R.A.)
Kişi arkadaşının dini ve ahlakı üzerinedir… Hadis-i Şerif
Kusurlarınızı size söyleyebilecek arkadaşlar bulun... Nicolas Boileau
Kusursuz arkadaş aramak, dost edinmeyi istememek demektir… De Sacy
O iyi bir arkadaş, seni önden hançerliyor. Leonard Levinson
Sadece gerçek arkadaşlarınız, yüzünüz kirliyse bunu size söyler. Sicilya Atasözü
Söyle bana kiminle arkadaşlık ediyorsun, sana kim olduğunu söyleyeyim; neyle uğraştığını bilirsem, sende ne olur bilirim... Goethe
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