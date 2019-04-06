Denizli’de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki nine, ineğinin arkasından gözyaşı döktü. Yürekleri sızlatan görüntünün ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli harekete geçti. Nineye bakanlıktan ve yardımsever vatandaşlardan buzağıları olan 2 inek hediye edildi.

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde geçen gün ineği uçurumdan düşerek telef olan Sabiha Özel’in (70),ineğinin arkasından döktüğü gözyaşları yürekleri sızlattı. Sabiha ninenin acısına ortak olmak isteyen yetkililer ve yardımsever vatandaşlar, Sabiha nineye 2 inek ve 2 buzağı hediye etti.

Sabiha nineyi basında gören Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli, Sabiha nineye yeni bir inek alınarak gerekli tüm eksiklerinin tamamlanması konusunda Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne talimat verdi. Bunun üzerine harekete geçen Tarım ve Orman il Müdürü Yılmaz Erkaya, Merkezefendi İlçe Tarım Müdürü Nurdoğan Yaşar ve beraberindekiler, buzağılı bir inek alarak Sabiha nineye hediye etti. Öte yandan Sabiha ninenin acısına kayıtsız kalmayan Denizli Trafik ve Yaşam grubu üyeleri de sosyal medya üzerinden aralarında para toplayarak, Özel’e bir buzağılı inek daha hediye etti.

'ELLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Sabiha ninenin mutlu gününde telefonla görüntülü konuşma da yapan Bakan Pakdemirli, “Bizler her daim sizlerin yanındayız. Basından takip ettim, gerekenlerin yapılması konusunda hemen talimat verdim. Hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Senin ellerinden öpüyorum, sizler var oldukça bizler de var oluyoruz. Devlet şefkatli kollarıyla her zaman yanınızda” dedi. Sabiha nine de, “Çok mutluyum, Allah herkesten razı olsun” karşılığını verdi. Yapılan yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakan Pakdemirli’ye, İl Müdürü Erkaya’ya ve yardımsever vatandaşlara da teşekkür eden Sabiha nine, yeni ineklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Küçük yaştan beri hayvancılık yapan Sabiha nine, kendisine hediye edilen inek ve buzağıları tek tek sevdi.

TÜM EKSİKLERİ GİDERİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’nin emirleri doğrultusunda Sabiha nineye buzağılı ineğini hediye ettiklerini aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Sabiha ninenin tüm eksiklerinin giderilip inekler için yem desteği sağlanacağını ve evi için gerekli çalışmaların yapılacağın aktardı. Sabiha nineye Türkiye’nin dört bir yanından destekler sürerken, önümüzdeki günlerde hayırsever vatandaşların da Sabiha nineye inek hediye edeceği öğrenildi.