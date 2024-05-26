Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon!
Armada Praxis Yalıkavak, 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi şampiyonluk etabı final serisi dördüncü maçında deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 32-27 yenerek, seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyon oldu
Salon: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi
Hakemler: Özdemir Kaan Çınar, Hasan Kılıç
Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın, İlayda Çıtak, Hatice Karataş 2, İlayda Dikbaş, Dila Çepni 5, Elif Yaren Uzun 3, Sevgi Kalyoncuoğlu 4, Gülcan Tügel 4, Betül Karaarslan 1, Olgun Hayat Taşkale 1, Ece Erol, Demet Sonkaya, Hatice Özdemir 6, Sena Nur Çelik 1, Açelya Kaya
Armada Praxis Yalıkavak: Rombescu, Sude Karademir, Buket Seven 1, Yasemin Özgür 5, Perihan Topaloğlu Acar 1, Yeliz Özel 12, Zehra Oğuz, Barbosa 3, Fatma Akgün 2, Tuana Akman 2, Ece Sözmen 2, Chebbah 2, Kübra Sarıkaya, Ümmügülsüm Bedel 2, İlke Yıldız, Edanur Burhan
Devre: 10-18
Diskalifiye: Kübra Sarıkaya (Armada Praxis Yalıkavak)
İki dakika cezası alanlar: Edanur Burhan, Ece Sözmen (Armada Praxis Yalıkavak), Hatice Özdemir (Yenimahalle Belediyespor)