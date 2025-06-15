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        Haberler Spor Diğer Atletizm Armand Duplantis'ten 12. kez dünya rekoru - Diğer Haberleri

        Armand Duplantis'ten 12. kez dünya rekoru

        İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 15.06.2025 - 21:16
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        Armand Duplantis'ten 12. kez dünya rekoru!
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        İsveçli atlet Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlamada 6,28 metreye ulaşarak 12. kez dünya rekoru kırdı.

        İsveç'in başkenti Stockholm'deki Elmas Lig etabında mücadele eden Duplantis, yeni bir dünya rekoru kırdı.

        Olimpiyat ve dünya şampiyonu Duplantis, ilk denemesinde 6,28 metreyi geçmeyi başardı.

        Duplantis, Şubat 2020'de Fransız Renaud Lavillenie'den devraldığı ve Şubat 2025'ten beri 6,27 metreyle elinde bulundurduğu dünya rekorunu 12. kez geliştirmiş oldu.

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