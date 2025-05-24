Arminia Bielefeld: 2 - Stuttgart: 4 | MAÇ SONUCU
Almanya Kupası finalinde Stuttgart, Almanya 3. Lig ekibi Arminia Bielefeld'ı 4-2 mağlup ederek zafere ulaştı. Enzo Millot (2), Nick Woltemade ve Deniz Undav'ın golleriyle kupaya uzanan Stuttgart, 28 yıllık hasrete son verdi.
Almanya Kupası finalinde Arminia Bielefeld ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 4-2'lik skorla kazanan Stuttgart, kupaya ulaştı.
Stuttgart, 15. dakikada Nick Woltemade, 22 ve 66. dakikalarda Enzo Millot ve 28. dakikada Deniz Undav'ın golleriyle 4-0'ı buldu. Arminia Bielefeld'in gollerini 82. dakikada Julian Kania ve 85. dakikada kendi kalesine Josha Vagnoman kaydetti.
Stuttgart'ta Atakan Karazor, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Maçı 4-2 kazanan Stuttgart, 28 sene sonra Almanya Kupası'nı kazandı.
Almanya Kupası'nı müzesine götüren Stuttgart, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etti. Stuttgart, Bundesliga'da sezonu dokuzuncu sırada bitirerek Avrupa kupalarının dışında kalmıştı.
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih ve kupa galibi Stuttgart, 16 Ağustos'ta Almanya Süper Kupası'nda karşılaşacak.