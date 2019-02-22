İstanbul Arnavutköy'deki Yassıören Mahallesi'nde dün yine hayvana yönelik şiddet vardı. İddialara göre, köfteci dükkanı işleten bir kişi, eline aldığı tüfekle tavuklarını yediğini söylediği sokak köpeklerine rastgele ateş etmeye başladı. Köpeklerin üzerine kurşun yağdıran zanlı bir köpeği kalçasından ve ayağından yaraladı. Olayı gören hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Hayvanseverlerden gelen tepki üzerine aynı kişi,"Tavuklarımı yiyorlar" diyerek kendini savundu.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İHA'da yer alan habere göre duruma tepki gösteren bir hayvansever, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde tüfekle köpeklere ateş eden kişinin uzun süre köpekleri kovaladığı yer aldı. Kurşunların hedefi olan köpek ise aksayarak olay yerinden kaçıyor. Köpeklere kurşun yağdıran kişi, "Tavuklarımızı yiyor" diyerek kendini savunuyor.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Tepkiler artınca saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Acı içinde kıvranan yaralı köpek de olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ekipleri, tüfeğe el koyarak inceleme başlattı. Hayvan hakları savunucularının olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.