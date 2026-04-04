        Arnavutköy'de tır yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

        Arnavutköy’de tır yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde TIR'ın çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 11:23 Güncelleme:
        TIR'ın çarptığı kadın can verdi

        İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde TIR’ın çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının, yolun karşısına geçerken araçlar için yanan yeşil ışığı fark etmediği ve kamyonun kör noktasında kalarak sürüklendiği kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Kaza, dün akşam saat 17:20 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. A. idaresindeki çekici ve buna bağlı yarı römork, İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeyken kırmızı ışıkta duraksadı. Hafriyat kamyonu yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun sağından karşıya geçmeye çalışan Sadegül Koyuncu’ya çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sadegül Koyuncu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol trafiğe bir müddet kapatıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kazanın gerçekleştiği anlar cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada duran kamyonun hareket ettiği ve kör noktasında kalan kadını görmeyerek sürüklediği, bir müddet ilerledikten sonra durduğu görüldü. Öte yandan cep telefonu kameraları ile çekilen görüntülerde ise kadına sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahale ettiği anlar yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da yeni nesil çetelere darbe!

        İstanbul Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Kağıthane ve Fatih'te iş yeri kurşunlayıp haraç isteyen yeni nesil çete üyelerine operasyon yapıldı. Yakalanmamak için saldırılarda yeni yöntem kullanan çete üyeleri, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan operasyonlarda 11 şüpheli...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Kaptan formayı giydirdi
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
