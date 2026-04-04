Arnavutköy’de tır yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde TIR’ın çarptığı kadın yaya yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının, yolun karşısına geçerken araçlar için yanan yeşil ışığı fark etmediği ve kamyonun kör noktasında kalarak sürüklendiği kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saat 17:20 sıralarında İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H. A. idaresindeki çekici ve buna bağlı yarı römork, İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeyken kırmızı ışıkta duraksadı. Hafriyat kamyonu yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada yolun sağından karşıya geçmeye çalışan Sadegül Koyuncu’ya çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sadegül Koyuncu, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından bilinci kapalı şekilde Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kadının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı istikametinde yol trafiğe bir müddet kapatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın gerçekleştiği anlar cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada duran kamyonun hareket ettiği ve kör noktasında kalan kadını görmeyerek sürüklediği, bir müddet ilerledikten sonra durduğu görüldü. Öte yandan cep telefonu kameraları ile çekilen görüntülerde ise kadına sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak müdahale ettiği anlar yer aldı.