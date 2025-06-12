Arnold Schwarzenegger'den beş çocuklu kırmızı halı gösterisi

Arnold Schwarzenegger, kırmızı halıda beş çocuğunun desteğini aldı. 77 yaşındaki oyuncu; eski eşi Maria Shriver'den olan Christopher, Christina, Patrick ve Katherine Schwarzenegger ile Mildred Baena'dan olan oğlu Joseph Baena ile gala pozu verdi.

Arnold Schwarzenegger, başrolünde yer aldığı 'FUBAR' adlı dizinin ikinci sezonu için Los Angeles'ta yapılan galadaydı.

Maria Shriver'den olan dört çocuğuyla verdiği poza, kızı Katherine'in eşi, ünlü oyuncu Chris Pratt de katıldı.

Arnold Schwarzenegger ve yasak aşkından olan oğlu Joseph Baena

Arnold Schwarzenegger, en küçük oğlu Joseph Baena ile ayrı poz verdi. Baena, ünlü oyuncunun evinde çalışan hizmetçisiyle yaşadığı yasak aşkından dünyaya gelen oğlu. Schwarzenegger, ilk zamanlarda çocuğun kendisinin değil, hizmetçileri Mildred Baena ve eşi Rogelio'nun olduğunu düşünmüştü. Oyuncu, "Başlangıçta gerçekten bilmiyordum ama Joseph büyüdükçe benim için daha da netleşti" demişti. 2011 yılında eşine gerçekleri açıklamıştı.

Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver

Arnold Schwarzenegger ve eski eşi Maria Shriver, 1986'da nikah masasına oturmuştu. 25 yıl süren evlilikleri boyunca çiftin dört çocuğu oldu. Yasak ilişkinin ortaya çıkmasının ardından hizmetçi Mildred, 2011 yılında emekli oldu. Aynı yıl, Arnold Schwarzenegger ve eşi Maria boşanma kararı aldı. Çift, resmi olarak 2021'de boşandı.

"HATAM YÜZÜNDEN AİLEME ACI ÇEKTİRDİM"

Yaşadığı ilişkiyle ilgili pişmanlığını dile getiren oyuncu; "Yaptığım hata yüzünden aileme yeterince acı çektirdim. Herkes acı çekmek zorunda kaldı. Maria acı çekmek zorundaydı, çocuklar acı çekmek zorundaydı, Joseph, annesi, herkes. Hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.