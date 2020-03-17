HABERTURK.COM

Usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, takipçilerini tüm dünyada hızla etkisini gösteren koronavirüs salgını ile ilgili uyardı. Schwarzenegger, iki midillisini beslerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Hayranlarına evde kalmalarını söyleyen oyuncu, "Restorana gitmeyin, artık restoran yok. Unutun ve evde yiyin" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan evde kalmanız çünkü şu anda sokağa çıkma yasağı var" diyen Schwarzenegger, şunları söyledi:

Sadece Whiskey ve Lulu'yla bir şeyler yiyip, iyi vakit geçirip, eğleniyoruz. 65 yaş üstündeyseniz Kaliforniya eyaletinde artık evinizden çıkmanıza izin verilmiyor. Özellikle de 72 yaşındaki birinin... Bu yüzden evde kalmalısınız.

Biz de böyle yapıyoruz. Restoranlara gitmiyoruz, burada artık böyle yerlere gitmiyoruz. Artık restoran yok, bunu unutun. Buluşmalar, spor salonları yok. Evde kalıyorsunuz. Mümkün olduğunca evde kalın. Uzmanları dinleyin.