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Arnold Schwarzenegger, Putin'e 'bu savaşı durdurmasını' söyledi

Eski vücut geliştirmeci, aktör ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini eleştirerek; Rusya'ya şiddeti sona erdirme çağrısında bulundu. Ünlü aktör, Rusya Devlet Başkanı Putin'e, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" çağrısı yaptı.

Arnold Schwarzenegger'den Putin'e: Bu savaşı durdur
Arnold Schwarzenegger'den Putin'e: Bu savaşı durdur
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HABERTURK.COM

Sosyal medya hesaplarından dokuz dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya valisi, Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine dair "gerçeği" paylaşarak Rus vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları engellemek istediğini belirtti.

"Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen ünlü aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" dedi.

Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

RUSYA'NIN İDDİALARINI REDDETTİ

Çocukken Rus güreşçi Yuri Vlasov'un hayranı olduğunu söyleyen Schwarzenegger, Rus hükümetinin işgallerinin amacının "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bombalanan binaların, kalabalık odalara tıkılan mültecilerin ve vedalaşan ailelerin görüntülerini paylaştı.

"Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Ve Başkan Putin'e diyorum ki, "Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz."

Schwarzenegger sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız. ... Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz."

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