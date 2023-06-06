Arnold Schwarzenegger, ilk zamanlarda hem kendisi hem de Mildred Baena'nın, çocuğun eşi Rogelio'dan olduğunu varsaydığını ve kadının Schwarzenegger ailesi için çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Schwarzenegger, "Başlangıçta gerçekten bilmiyordum ama Joseph büyüdükçe benim için daha da netleşti" dedi.