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Arnold Schwarzenegger: Hizmetçimizin oğlunun babası benim

Arnold Schwarzenegger, hizmetçisiyle yaşadığı yasak ilişkinin ayrıntılarını ve sonrasında eşi Maria Shriver ile yaşadıklarını adına çekilen belgeselde anlattı

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  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    'Terminatör' serisiyle hafızalara kazınan Arnold Schwarzenegger, 1986'da nikâh masasına oturduğu Maria Shriver'dan 2011'de boşanma kararı almıştı.

    Ancak ikilinin evliliklerini sonlandırması resmi olarak 2021'de gerçekleşmişti. Çiftin ayrılık nedeni ise ihanetti.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    EŞİNİ EVİNDEKİ HİZMETÇİYLE ALDATTI

    Arnold Schwarzenegger, 1996'da evlerinde hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile kaçamak ilişki yaşamış ve ondan bir de çocuk sahibi olmuştu.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    SADAKATSİZLİĞİ SONRASINDA YAŞANANLARIN AYRINTILARINI ANLATTI

    Arnold Schwarzenegger, Maria Shriver'a gerçekleri anlattığı anları, ihanetin ayrıntılarını ilk kez kendi adına çekilen belgeselde dile getirdi.

    'Arnold' adlı belgesel, 75 yaşındaki Schwarzenegger'ın hayatına, özel yaşamına ve kariyerine odaklanıyor.

    Yakında dijital bir platformda yayımlanacak olan belgeselde usta oyuncu, 1996'da eski eşi Maria Shriver'a karşı sadakatsizliği sonrasında yaşananları da ele alıyor.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger 2011'de, Maria Shriver'la birlikte gittiği evlilik danışmanlığı seansı sırasında gerçekleri açıkladığını ifade etti.

    Danışman, "Bugün Maria bir konuda çok açık olmak istiyor" demiş ve eklemişti: Joseph'in babası olup olmadığınızı bilmek istiyor.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    "KALBİMİN DURDUĞUNU SANDIM"

    Arnold Schwarzenegger, başından aşağı kaynar sular indiğini ve gerçeği söylediğini şu sözlerle anlattı: Kalbimin durduğunu sandım. Sonra da gerçeği söyledim. Evet, Maria... Joseph benim oğlum. Belli ki bu durum karşısında yıkılmıştı.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger, ilk zamanlarda hem kendisi hem de Mildred Baena'nın, çocuğun eşi Rogelio'dan olduğunu varsaydığını ve kadının Schwarzenegger ailesi için çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Schwarzenegger, "Başlangıçta gerçekten bilmiyordum ama Joseph büyüdükçe benim için daha da netleşti" dedi.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger, belgeselden bir kesitte, "O zaman olay sadece 'Bunu nasıl gizli tutacağız?' meselesiydi" ifadelerini kullandı.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    1986'DA EVLENMİŞLERDİ

    Arnold Schwarzenegger, Amerika Birleşik Devletleri'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Maria Shriver ile Ağustos 1977'de bir tenis maçında tanışmış, 1985'te nişanlanmıştı.

    Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver, 1986'da Kennedy ailesinin Massachusetts'teki evinde romantik bir törenle nikâh masasına oturmuştu.
  • Arnold Schwarzenegger eski eşi Maria Shriver'a gerçekleri böyle söylemiş: Hizmetçimizin oğlunun babası benim - Magazin haberleri

    Arnold Schwarzenegger ve Maria Shriver'ın 25 yıl süren evlilikleri boyunca 4 çocukları oldu; 33 yaşındaki Katherine, 31 yaşındaki Christina, 29 yaşındaki oğulları Patrick ve 25 yaşındaki Christopher.

    Christopher, Arnold Schwarzenegger ile Mildred Baena'nın yasak ilişkisinden doğan Joseph'ten sadece birkaç gün önce dünyaya gelmişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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