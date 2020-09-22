Salatalar masalarımızın vazgeçilmezleridir. Her masa hazırlamamızda farklı farklı salatalar yapalım, kendimizi tekrar etmeyelim diyorsanız bu salata tam size göre. Hem mideyi hem de gözü doyurucu bir özelliği olan şehriye salatasını, eminim ki sizlerde çok seveceksiniz. Hatta siz le beraber ikram ettiğiniz, arpa şehriye salatanızı herkes beğenecek.

Arpa Şehriye Salatası İçin Gereken Malzemeler:

2 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı sıvı yağ (şehriyeleri pişirmek için)

3 su bardağı su ve tuz

4-5 dal taze soğan

Yarım demet maydanoz

Bir tutam dereotu

2-3 adet közlenmiş kırmızıbiber

1 kutu mısır konservesi

4-5 adet kornişon turşu

Tuz, limon suyu, zeytinyağı

Arpa Şehriye Salatası Yapılışı:

Pilav tencerenizin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek, arpa şehriyeleri hafif kavurun.

Sıcak su ve tuzunu da ekleyerek, pirinç pilavı gibi pişirin.

Pişen pilavı, soğumaya bırakın.

Tüm yeşillikleri, ince ince kıyın.

Kırmızıbiberi ve turşuları da ufak ufak doğrayın.

Soğuyan pilavı, tüm malzemelerle birlikte harmanlayın.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Yeşillik ve sebzeleri katmadan önce, demlenen pilavınızın soğuması gerekir.

Soğumadan sıcakken eklerseniz, yeşillikler yumuşar ve salatanız güzel olmaz.