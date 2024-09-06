Arpacık nasıl tedavi edilir? Kendi imkanlarımızla kurtulmamız mümkün mü?
Arpacık genellikle toz, makyaj, mikrop gibi çeşitli dış faktörlerden kaynaklanır. Çok ciddi bir problem olmamasının yanında kötü bir görüntü ortaya çıkardığı için bir an önce geçmesini isteriz. Peki, kendi çabalarımızla nasıl kurtulabiliriz?
Arpacık genellikle göz kapağında meydana gelen bir şişkinliktir. Göz çevresinde oluşan arpacık yaklaşık bir haftada kendi kendine iyileşir. Biz bu süreci kendi imkanlarımızla hızlandırabilir miyiz? İşte detaylar...
ARPACIĞI TEDAVİ ETME YÖNTEMLERİ
1. Arpacığı temizle
Arpacık genellikle gelişigüzel oluşur ama bazen de gözün yabancı maddelere (örneğin, toza ya da makyaja) maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Arpacığın kendisi küçük bir bakteriyel enfeksiyondur. Gözünde arpacık çıkarsa yapman gereken ilk şey, o bölgeyi temizlemektir. Ellerini iyice yıka, sonra da pamukla ya da temiz ellerinle arpacığı ılık suyla nazikçe temizle. Özel bir göz kapağı temizleyici ya da seyreltilmiş, göz yakmayan "bebe" şampuanı kullanabilirsin.
Arpacığı yıkamak için kullandığın ellerinin ve pamuğun temiz olduğundan emin ol. Yoksa gözüne daha fazla yabancı madde ya da mikrop taşıyabilirsin. Arpacıklara en çok stafilokok türü bakteriler neden olur; bunlar göze çoğunlukla kirli ellerle dokunulduğunda gözün köşesindeki bir kıl folikülüne girer. Ancak diğer bakteriler de arpacığa neden olabilir.
2. Ilık bir kompres uygula
Arpacığın neden olduğu ağrılı şişliği tedavi etmenin en iyi yolu ılık komprestir. (Birçok tıbbi durumda semptomların hafifletilmesi ve iyileşme sürecinin hızlandırılması için kullanılan bir yöntemdir.) Ilık suya batırılmış temiz bir havluyla ya da başka bir kumaşla ılık kompres yap. Kompresi gözünün üstüne koy ve 5 ila 10 dakika beklet. Kompres soğuduktan sonra, ılık suyla yeniden ıslat ve tekrar gözünde beş ila on dakika beklet.
Ilık kompresi günde üç ya da dört defa uygula. Arpacık geçene kadar bu tedaviyi sürekli uygula. Ilık (sıcak olmasın) ve ıslak çay poşetleri etkili bir şekilde kompres olarak kullanılabilir. Bazı insanlar, rahatlatıcı özellikleri olan papatya çayı poşetlerini tavsiye ediyor. Kompresin ılıklığı, arpacığın küçülmesine ya da içindeki iltihabın akmasına neden olabilir. Bu olursa akıntıyı nazikçe yıka. Arpacığa bastırma ya da sıkma; sadece sabit ama nazik bir baskı uygula. Arpacıktaki iltihap akınca belirtiler çok hızlı bir biçimde azalacaktır.
3. Arpacığı kendin sıkmaya ya da patlatmaya çalışma
Arpacığı sıkıp içindeki iltihabı ya da yabancı maddeleri çıkarmaya çalışmak cazip gelebilir ama bu isteğe karşı koy! Arpacığı sıkmak ya da patlatmaya çalışmak, enfeksiyonu yayarak ya da derinleştirerek durumu kötüleştirebilir ve hatta yara izi kalmasına neden olabilir.
4. Antibakteriyel krem kullanın
Her eczanede bulunan, arpacık tedavisi için yapılmış reçetesiz antibakteriyel bir krem satın alın. Hangi kremi kullanacağınızdan emin değilseniz, eczacıyla mevcut seçenekleri konuşun. Gözünüzün içinde kaçırmamaya dikkat ederek arpacığın üzerine azıcık sürün. Bu kremler, arpacığınızın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.
Birçok kremin içerdiği lokal anestezik, arpacığın neden olduğu rahatsızlığı bir süreliğine geçirebilir. Ancak, anestezik göze kaçarsa ciddi zarara neden olabilir. Sürerken çok dikkatli ol. Gözüne krem kaçırırsan, ılık suyla nazikçe yıka. Sonra doktorunla konuş. Kremi ambalajda belirtilenden daha sık kullanma.
5. Doğal çözümler deneyin
Bazı doğal maddeler, arpacığın iyileşmesine ve ağrı ile şişliğin azalmasına yardımcı olabilir. Doğal çözümleri gözünüze kaçırmamaya dikkat edin ve batma ya da rahatsızlık hissederseniz kullanmayı hemen bırakın. Tıbbi olarak kanıtlanmamış olsa da arpacığı iyileştirmek için bu doğal çözümleri deneyebilirsiniz: Gözünüzü kişniş tohumuyla yıkayın. Kişniş tohumlarını suda bir saat bekletin, tohumları sıkın ve suyu gözünüzü yıkamak için kullanın.
Tohumların, arpacığın şişliğini azaltıcı özellikleri olduğu söyleniyor. Aloe vera (cilt yanıkları, kesikler, egzama ve sivilce tedavisinde etkilidir) kullanın. Aloe, şişliğe ve kızarıklığa iyi gelir. Bir aloe yaprağını uzunlamasına kesin ve içindeki jeli etkilenen yere sürün. Tüm aloe yapraklarını bulamazsanız, aloe vera suyuyla ıslatılmış bir göz pedi kullanabilirsiniz.
7. Doktora git
Arpacığın bir hafta sonra iyileşmezse tedavi gör. Aşırı ağrın varsa, kızarıklık ya da şişlik yayılırsa ya da görmen etkilenirse hemen tıbbi yardım iste. Arpacık kötüleşirse bu, başka bir durumun sonucu olabilir ve aşağıdaki tedavilerden birini görebilirsin:
Doktor, antibiyotik yazabilir, özellikle de yaygın olarak pembe göz olarak ifade edilen bakteriyel konjonktivit varsa. Antibiyotikler verildikten sonra bu hastalık genellikle hızla iyileşir. Doktor, arpacığı yarmak için içine bir iğne ya da ince uçlu bir bıçak sokabilir. Böylece arpacık delinir, içindeki iltihap küçük bir delikten akar ve arpacık kaybolur.
Farklı bir cilt hastalığı olabilir!
Rosacea (Gül hastalığı) ya da sebore gibi bir cilt hastalığın varsa, göz kenarlarının iltihaplanması olan blefarite yatkın olabilirsin. Bu durumda doktorun, gözünün o bölgesi için yeni bir hijyen uygulamasına başlamanı tavsiye edecektir. Henüz göz doktoruna gitmediysen, aile hekimine danışıp tavsiye isteyebilirsin.
Kaynak: Wikihow