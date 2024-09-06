Ilık kompresi günde üç ya da dört defa uygula. Arpacık geçene kadar bu tedaviyi sürekli uygula. Ilık (sıcak olmasın) ve ıslak çay poşetleri etkili bir şekilde kompres olarak kullanılabilir. Bazı insanlar, rahatlatıcı özellikleri olan papatya çayı poşetlerini tavsiye ediyor. Kompresin ılıklığı, arpacığın küçülmesine ya da içindeki iltihabın akmasına neden olabilir. Bu olursa akıntıyı nazikçe yıka. Arpacığa bastırma ya da sıkma; sadece sabit ama nazik bir baskı uygula. Arpacıktaki iltihap akınca belirtiler çok hızlı bir biçimde azalacaktır.