Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! 3. hafta maçları kapsamında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takımda galibiyet hedefliyor. Öte yandan futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arsenal ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele, iki ekibin gruptaki kaderini yakından etkileyecek nitelikte büyük bir öneme sahip. İşte Arsenal- Atletico Madrid maçının detayları
ARSENAL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Atletico Madrid maçı 21 Ekim Salı günü 22.00'de oynanacak.
ARSENAL- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor'dan yayınlanacak.