Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi grup maçları

        Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! 3. hafta maçları kapsamında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk ediyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde iki takımda galibiyet hedefliyor. Öte yandan futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Arsenal- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arsenal ile Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele, iki ekibin gruptaki kaderini yakından etkileyecek nitelikte büyük bir öneme sahip. İşte Arsenal- Atletico Madrid maçının detayları

        2

        ARSENAL- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Arsenal- Atletico Madrid maçı 21 Ekim Salı günü 22.00'de oynanacak.

        3

        ARSENAL- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Emirates Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşma dijital platform tabii spor'dan yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafıori, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

        5

        ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11

        Oblak, Llorente, Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Callagher, Barrios, Raspadori, Griezmann, Alvarez

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Dikkat! Alzheimer hastasıydı... İki gündür kayıptı!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        GSS prim borçlarına düzenleme: 10 yılı doldurmuş prim borçları silinecek
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Triatlon sporcusunun hayatını kaybettiği kazada dava!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Boşandılar
        Boşandılar
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız