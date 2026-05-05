Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle! Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yarı final rövanş mücadeleleri ile sürüyor. Bu kapsamda Arsenal, sahasında Atletico Madrid'i ağırlıyor. Riyadh Air Metropolitano Stadı'nda oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Skor avantajını kapan tarafın finale yükseleceği mücadele öncesinde, Arsenal - Atletico Madrid maçının saati ve canlı yayın bilgisi futbolseverler tarafından mercek altına alınan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, "Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle ekranı...
Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Arsenal - Atletico Madrid maçının şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Arsenal, İspanyol takımları ile oynadığı son 8 Şampiyonlar Ligi maçında 7 galibiyet 1 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Grup aşamasını da namağlup tamamlayan İngiliz devi, Devler Ligi'nin favorileri arasında gösteriliyor. Peki, Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arsenal - Atletico Madrid maçı hangi kanalda? İşte Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT 1 canlı izle sayfası...
ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Arsenal - Atletico Madrid maçı 5 Mayıs Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI CANLI İZLE
Arsenal - Atletico Madrid maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
ATLETİCO MADRİD- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Atletico Madrid maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR
Atletico Madrid, çeyrek finalde güçlü rakibi Barcelona’yı eleyerek yarı finale yükseldi ve taraftarı önünde ilk maçta avantaj yakalamayı hedefliyor. Diego Simeone’nin öğrencileri savunma disiplini ve hızlı geçiş oyunuyla dikkat çekiyor. Özellikle iç saha performansıyla öne çıkan İspanyol ekibi, Metropolitano’da rakiplerine kolay fırsat vermiyor.
İki takımın son karşılaşmalarında dengeli bir tablo dikkat çekerken, bazı kaynaklarda Arsenal’in son randevuda 4-0’lık galibiyeti öne çıkarılıyor. Ancak yarı final atmosferi çok farklı bir mücadele vaat ediyor. İki takım arasında oynanan ilk maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Rakibine üstün gelen taraf Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Gyökeres, Martinelli
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, Lookman, Alvarez, Griezmann