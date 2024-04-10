Arsenal-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında 2-2 berabere kaldı. İki takım da maçta birer kez öne geçse de 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı. İngiliz ekibinin gollerini 12'de Bukayo Saka ve 76'da Leandro Trossard atarken, Alman devinin golleri 18'de Gnabry ve 32'de Harry Kane'den geldi.

Habertürk Giriş: 10.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:08 facebook

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