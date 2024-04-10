Arsenal-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında 2-2 berabere kaldı. İki takım da maçta birer kez öne geçse de 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı. İngiliz ekibinin gollerini 12'de Bukayo Saka ve 76'da Leandro Trossard atarken, Alman devinin golleri 18'de Gnabry ve 32'de Harry Kane'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi Arsenal 12. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Bayern bu gole 18. dakikada Serge Gnabry ile yanıt verdi: 1-1.
Alman devi, 32. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda bastıran İngiliz ekibi, 76. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve tur umudunu Münih'e taşımayı başardı.
RÖVANŞ 17 NİSAN'DA
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.