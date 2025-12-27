Habertürk
        Arsenal - Brighton: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Arsenal - Brighton: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, 18. haftada ağırladığı Brighton'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Topçular'a üç puanı getiren golleri Odegaard ve Rutter (kendi kalesine) kaydetti. Arsenal haftayı Manchester City'nin 2 puan önünde zirvede tamamladı.

        Giriş: 27.12.2025 - 19:55 Güncelleme: 27.12.2025 - 19:55
        Arsenal evinde hata yapmadı!
        İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'ı ağırlayan Arsenal, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Topçular'a üç puanı getiren golleri 14'te Martin Odegaard ile 52'de Georginio Rutter (kendi kalesine) kaydetti.

        Brighton'ın tek sayısı 64'te Diego Gomez'den geldi.

        Konuk ekipte milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.

        Üst üste 3. galibiyetini alan Arteta'nın öğrencileri, puanını 42'ye yükseltip en yakın takipçisi Manchester City'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

        Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Brighton ise 24 puanda kaldı.

