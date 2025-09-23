Habertürk
        Arsenal'e Madueke'den kötü haber

        Arsenal'e Madueke'den kötü haber

        İngiliz ekibi Arsenal'de genç oyuncu Nodi Madueke, geçirdiği sakatlığın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacak.

        Giriş: 23.09.2025 - 14:18 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:18
        Arsenal'e Madueke'den kötü haber!
        İngiltere Premier Ligi'nin ilk beş haftasında 10 puan toplayan Arsenal'e genç oyuncusu Nodi Madueke'den kötü haber aldı.

        The Athletic'te yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcunun diz sakatlığının ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

        Madueke, Manchester City ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı.

        Madueke, Arsenal'de bu sezon 6 maçta forma şansı bulmuştu.

