Arsenal - Manchester City maçı istatistikleri

Arsenal ve Manchester City, 12 Ağustos 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Arsenal, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Manchester City, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 105 kodlu maçı oynayanlar; Arsenal galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.20, Manchester City galibiyet oranı 1.70. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Arsenal son hafta oynanan Huddersfield Town maçında 0-1 kazandı.

Manchester City ise Southampton maçında 0-1 kazandı.

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