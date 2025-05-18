Arsenal- Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de günün en dikkat maçlarından biri olan zorlu mücadelede lider Arsenal, sezonun flaş ekibi ve lig 3.'sü Newcastle United'ı sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, Arsenal- Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları...
Arsenal Newcastle United maçı için geri sayım başlamış durumda. İngiltere Premier Lig'in 37. haftasına sahne olacak zorlu mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte karşılaşmanın detayları...
ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal- Newcastle maçı 18 Mayıs Pazar (bugün) 18.30'da oynanacak.
ARSENAL- NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Emirates'te oynanacak zorlu mücadele beIN CONNECT üzerinden yayınlanacak.