Arsenal - Nottingham Forest: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in iddialı ekiplerinden Arsenal, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Nottingham Forest'ı 2-1 yendi. Topçular'a galibiyeti getiren golleri Nketiah ve Saka kaydetti.
İngiltere Premier Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Arsenal, Nottingham Forest'ı 2-1 yendi.
Geçen sezonun 2'ncisi Arsenal, Nottingham Forest'ı konuk etti. Karşılaşma, stat girişindeki turnikelerde yaşanan sorun yüzünden yarım saat geç başladı.
Londra ekibi, Nketiah'ın 26 ve Saka'nın 32. dakikadaki golleriyle hanesine 3 puanı yazdırdı.
Nottingham Forest'ın golünü ise 82. dakikada Awoniyi kaydetti.