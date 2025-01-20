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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Arseniy Batagov: Kendimle gurur duyuyorum - Trabzonspor Haberleri

        Arseniy Batagov: Kendimle gurur duyuyorum

        Trabzonspor'un oyuncularından Arseniy Batagov, 4-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kendimle gurur duyuyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 22:33 Güncelleme: 20.01.2025 - 22:33
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        "Kendimle gurur duyuyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov, galibiyeti değerlendirdi.

        "KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

        Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu." dedi.

        Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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