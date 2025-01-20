Arseniy Batagov: Kendimle gurur duyuyorum

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un Ukraynalı oyuncusu Arseniy Batagov, galibiyeti değerlendirdi.

"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Batagov, "Bu takımla birlikte ilk golümü attığım için kendimle gurur duyuyorum. Kime hediye edeceğimi bilmiyorum. Ozan iyi bir orta açtı ve güzel bir gol oldu." dedi.

Ukraynalı oyuncu, bu yaz transfer döneminde Trabzonspor'a 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.