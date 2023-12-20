Arslan isminin anlamı nedir? Arslan ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Arslan adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Arslan ismi farklı anlamları taşımaktadır. Peki, Arslan isminin anlamı nedir? Arslan ismi ne demek ve ne anlama gelir? İşte Arslan adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Arslan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARSLAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Arslan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Arslan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Arslan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARSLAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Arslan ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Afrika ve Batı Asya’da yaşayan, dört ayaklı, yırtıcı, çok kuvvetli, kedi cinsinden memeli hayvan.

Yiğitlik, cesaret, sağlamlık, kuvvet gibi bu hayvana has meziyetlere sâhip kimseler için kullanılan övgü sözü.

Delikanlılara hitap sözü.

ARSLAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Arslan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arslan adını koymak caizdir.

ARSLAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Arslan ismini kullanan 12.309 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arslan ismini kullanan 3.222 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arslan ismini kullanan 1.134 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arslan ismini kullanan 450 kişi bulunmaktadır.

ARSLAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

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Arslan ismindekiler öncü, lider, girişimci, kendini direkt olarak ortaya koyma özelliklerini taşırlar. En büyük hedefleri, itibar ve güçlü olmaktır. Ben merkezcidirler ve kendilerini önemserler. Rekabet ortamlarını severler ve kendilerini bu ortamlarda daha iyi hissederler. Dikkat çekmeye başkalarının hayranlığını kazanmayı çok önemserler. Başına buyruk ve üslupları yüzünden tartışma ortamlarında sık sık görülebilirler. İlişkilerini çok tutkulu ve heyecanlı sürdürürler, onlar ile sıkılmak imkansızdır.

Olumlu yönleri

Hırslı, korkularıyla yüzleşen, çekici, dikkatli, sadakatli, sahiplenen, paylaşımcı, sabırlı, derin, dayanıklı, kararlı, sezgisel, araştırmacı, tutkulu, karizmatik, sözünden dönmeyen, gizemli, hassas, çekingen, konsantre, detayları seven.

Olumsuz yönleri

Rahatına düşkün, hiçbir şeyden vazgeçemeyen, tartışmaktan hoşlanmayan, zevklere fazla düşkünlük, sürekli erteleyen, her şeye katlanan, tereddütlü, kararsız.

ARSLAN İSMİNE BENZER İSİMLER

Arslan isminde bulunan harf sayısı altı, hece sayısı ikidir.

Arslan ismine uygun ikinci isimler

Alp Arslan , Alp Arslan

İçinde Arslan geçen isimler

Alparslan , Arslaner , Arslanşah , İlarslan , Erkarslan , Arslangiray

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

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Arsen , Arsal , Arsan , Arsu , Arsoy , Arsebük

Son dört harfi ses uyumu olan isimler

Aslan , Alpaslan , Ruslan , Eraslan , Kılıçaslan , Emiraslan , Türkaslan

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Taylan , Kaplan , Seylan , Terlan , Alan , Adlan , Nurlan

İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

Armağan , Arman , Arhan , Ardahan , Arıkan , Arcan , Arkan

İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

Ayhan , Aydın , Abdurrahman , Adnan , Alperen , Asuman , Akın

Arslan ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Arsel , Arsima , Dilan , Ceylan , Nalan , Zilan , Şilan , Armağan , Arzuhan , Arzuman , Aryan , Aramcan

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