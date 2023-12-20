Araf isminin anlamı nedir? Araf ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Araf adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Araf ismi farklı anlamları taşımaktadır. İşte Araf adının anlamı ile ilgili detaylar.

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Araf isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ARAF ADININ ANLAMI NEDİR?

Araf ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Araf adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Araf isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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ARAF İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Araf ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer.

Tepe, sert.

Karın güneşsiz havada lodos yeliyle erimesi hali.

ARAF ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Araf ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Araf adını koymak caizdir.

ARAF İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Araf ismini kullanan 569 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Araf ismini kullanan 123 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Araf ismini kullanan 19 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Araf ismini kullanan 15 kişi bulunmaktadır.

ARAF İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Araf ismine sahip kişiler sorumluluk sahibi, lider, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren aynı zamanda popüler ve başarılı, maceraperest kimselerdir. Uzaktan bakıldığında sert yapısı vardır, fakat samimi ve merhametli insanlardır. Sezgileri çok kuvvetlidir ve genellikle kendi iç seslerini dinlerler. Maddi bakımdan yaşamlarında sıkıntı çekmezler, ancak para konusunda tutumlu olurlar. İlişkilerinde oldukça kıskançlardır ve partnerlerine çok fazla değer verirler.

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Olumlu yönleri

Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı.

Olumsuz yönleri

Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen.

ARAF İSMİNİN HARF ANALİZİ

Kişiye Araf ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır, ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır, ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

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F : Uysal, güvenilir anlamı uyandırır, bu harf isminizde olabilir.

ARAF İSMİNE BENZER İSİMLER

Araf isminde bulunan harf sayısı dört, hece sayısı ikidir.

İçinde Araf geçen isimler

Arafat

İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

Aras , Aral , Araz , Arat , Aran , Aracı , Arabul

Son üç harfi ses uyumu olan isimler

Eşraf , Azraf , Arraf

Araf ismi ile uyumlu olan kız isimleri

Zarafet , Aram , Aral , Aramcan , Arani , Afif , Azref

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