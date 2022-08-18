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Haberler Gündem Artık yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?
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Artık yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur?

Artık yıl, ilgiyle takip edilen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucu koltuğunda oturduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasıyla gündeme geldi. Dün akşam (17.07.2022) bir yarışmacıya yöneltilen " Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?" sorunun cevabı merak konusu oldu. Peki, Artık yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? İşte, sorunun cevabı...

Artık yıl nedir? Artık yıl kaç yılda bir olur? Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

Dün akşam Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan "Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?" sorusu ardından artık yıl araştırmaları hız kazandı. Programı takip edenler sorunun cevabını araştırıyorlar. Bu sorunun cevabını bulabilmek için önce "Artık yıl" kavramını anlamamız gerekiyor. Peki, Artık yıl nedir ve hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

ARTIK YIL TANIMI NEDİR?

Artık yıl, Miladî takvimde (Gregoryen takvim) 365 yerine 366 günü olan yıl. Bu fazladan gün (artık gün), tam yıllarda 28 gün olan şubat ayına 29 Şubat'ın eklenmesi ile elde edilir.

ARTIK YIL KAÇ YILDA BİR OLUR?

Mısırlı astronomi bilgini Sosigenes’e yaptırdığı “Julyen” takvimine göre bir yıl 365 gün sürer ve her yıldan 6 saat artar. Artan bu saatler her 4 yılda, bir gün eder ve yıla eklenir. Böylece bir yıl, 4 yılda bir 366 güne çıkar.

SORU: Hangisinin 100. yılı bir artık yıla denk gelmektedir?

A- 30 Ağustos Zaferi
B- TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı (DOĞRU CEVAP)
C- Türkiye'de cumhuriyetin ilanı
D- Atatürk'ün Samsun'a çıkışı

ŞIKLARDAKİ OLAYLARIN TAM TARİHLERİ

30 Ağustos Zaferi - 30 AĞUSTOS 1922

TBMM'nin Ankara'da ilk açılışı - 23 NİSAN 1920

Türkiye'de cumhuriyetin ilanı - 29 EKİM 1923

Atatürk'ün Samsun'a çıkışı - 19 MAYIS 1919

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