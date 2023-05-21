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Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

Artvin’de aç kalan ayılar Fıstıklı köyü yaylasına dadandı. Yiyecek aramak için yayla evlerine giren ayılar, kapıları kırdı, eşyalara zarar verdi

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İHA
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Merkeze bağlı Fıstıklı köyü yaylasında yiyecek arayan ayılar evlere dadandı. 
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Girdikleri evlere büyük zarar veren ayılar, kapıları kırdı eşyaları darmaduman etti. Hafta sonu yaylaya çıkan vatandaşlar harabeye dönen evlerini görünce neye uğradıkların şaşırdı.
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Bölge halkından Yaşar Çil yaptığı açıklamada, “Hatila Vadisi'nde bulunan Fıstıklı köyü yaylası ve etrafında 6 adet yayla bulunuyor.
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Genellikle hayvancılık yapan vatandaşların kullandığı yaylalar buralar. Ayı neredeyse bütün yaylara, bütün evlere girmiş.
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Tahtalar kırılmış, çatılar sökülmüş. Mutfak ve yatak eşyaları gibi birçok ev eşyası ayılar tarafından tahrip olmuş.
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Maddi hasar oldukça yüksek yapacak bir şey yok. Burası milli parksa biz de bunu çekeceğiz.
  • Artvin'de aç kalan ayılar yayla evlerini talan etti

    Umarım yetkililer bunlarla ilgilenir, köylünün bu sorunu bir şekilde çözülür” diye konuştu.

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