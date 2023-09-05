Artvin'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin Şavşat'ta sürücüsünün yamaçtan yuvarlanan taşlardan kaçmak için manevra yaptığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atanur Bilgin'in kullandığı otomobil, Çağlayan köyü Abramiyat Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Atanur Bilgin ile Mehmet Düzgün Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA'nın haberine göre Düzgün, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilgin'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazanın, sürücünün yamaçtan yuvarlanan taşlardan kaçmak için yaptığı manevra sonucu meydana geldiği iddia edildi.