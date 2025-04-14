Yamaçtan kayalar düşmeye başladı... Heyelan anı kamerada!
Artvin'de, meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar kara yoluna düştü. Yolda çalışma yapan iş makinesi operatörünün heyelandan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Artvin merkeze bağlı Seyitler köyü yolunda öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İstinat duvarının üst kısmındaki sarp yamaçtan heyelanla kopan irili ufaklı kaya parçaları, kara yoluna düştü.
GERİ MANEVRA İLE KURTULDU
DHA'daki habere göre yolda çalışma yapan Karayolları'na ait iş makinesi operatörü, fark ettiği heyelandan geri manevra yaparak son anda kurtuldu.
OLAY ANI KAMERADA
O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde; yamaçtan kopan toprağın kayalarla birlikte yola aktığı, çevreyi toz bulutu kapladığı, yoldaki iş makinesinin ise operatörünün geri manevra yapması sonucu heyelan altında kalmaktan sonda kurtulduğu yer aldı.
YOL ULAŞIMA AÇILDI
Heyelanın ardından kapanan yol, ekiplerin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.