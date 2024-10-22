Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar boş eve isabet etti

        Artvin'de, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyünde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş evde, hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de heyelan; yamaçtan kopan kayalar boş eve isabet etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de, baraj nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerindeki Yeniköy köyünde, heyelan sonucu yamaçtan kopan kayaların düştüğü boş evde, hasar meydana geldi.

        İlçede yapılan Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan 7 köyden biri olan, 58 haneli Yeniköy köyünün taşındığı yeni yerleşim yerinde dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kayalar, yuvarlanarak boş haldeki tek katlı eve isabet etti. Yatak odası duvarına hasar veren kayalar, evin salon bölümüne kadar ulaştı.

        Köylülerden Mustafa Yılmaz, “Buraya sürekli taş geliyor. Henüz bir can kaybı olmadı ama yetkililerden bu duruma çözüm bulmalarını bekliyoruz. Burası her zaman tehlike arz ediyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Hemşire Selen'in şüpheli ölümünde adı geçen doktorun tape kayıtları çıktı
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        IMF Türkiye için büyüme tahminini düşürdü
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Suphi Tekniker'e veda
        Suphi Tekniker'e veda
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok

        Benzer Haberler

        Artvin Valisi Ergün, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı'nda konuştu:
        Artvin Valisi Ergün, Kaçkar Turizm Birliği Toplantısı'nda konuştu:
        Artvin'de yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı
        Artvin'de yurt dışına kaçma girişimi tespit edilen FETÖ üyesi yakalandı
        Artvin'de heyelan riski; çatlaklar oluşan 8 ev boşaltıldı
        Artvin'de heyelan riski; çatlaklar oluşan 8 ev boşaltıldı
        Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
        Artvin'de bir köyde heyelan riski nedeniyle 8 ev tahliye edildi
        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        Artvin'de il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
        Artvin'de trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı