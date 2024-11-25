Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde ilk kar heyecanı

ARTVİN'de Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri, yağan karla beyaza büründü. İlçe halkı, 1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde ilk kez tanıştıkları kar sonrası, evleri önünde kar topu oynayıp, yamaçlarda kayarak eğlendi.

Doğu Karadeniz’de soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerse yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar nedeniyle bölgede okullar tatil edilirken, yüzlerce köy ve mahalle yolu da ulaşıma kapandı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanarak enerji üretimine başlayan Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yeri de yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği yeni ilçede, mahalleli ve çocuklar kar topu oynayıp, mahalle arasındaki dik yamaçlarda poşetlerle kayarak eğlendi.