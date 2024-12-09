Karadeniz Sahil Yolu'ndaki heyelanda toprak altında kalan otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı (4)

Artvin’de heyelanın vurduğu Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan 28 AAB 485 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Turhan (37) ile yanındaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) cansız bedenlerine ulaşıldı. 4 arkadaşın cenazeleri, toprak yığını altından çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazelerin ardından, toprak altındaki otomobil de iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

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