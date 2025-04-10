Artvin'de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı

Merkeze bağlı Sümbüllü köyü Vake Mahallesi'nde, Uğur Coşkun'a ait boş haldeki evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm evi sararken, yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonunda söndürülen yangında ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

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