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        Artvin'de boğa güreşi heyecanı

        ARTVİN'nin Yusufeli ilçesinde bu yıl 30'uncu düzenlenen Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:05
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        Artvin'de boğa güreşi heyecanı
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        ARTVİN'nin Yusufeli ilçesinde bu yıl 30’uncu düzenlenen Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali sürüyor. Orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde yüzlerce boğanın güreşeceği festivalde dereceye giren boğa sahipleri ödüllendirilecek.

        Yusufeli ilçesi Sarıgöl Boğa Güreşleri Arenası’nda bu yıl 30’uncu Sarıgöl Boğa Güreşleri Festivali heyecanı sürüyor. 2 gün sürecek festivalde; Artvin ve Erzurum'dan getirilen 103 boğa yer alırken, boğalar orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde kıyasıya mücadelelerini sürdürdü. Festival kapsamında ilçeye gelenler, boğaların güreşlerini heyecanla takip etti. Güreşler, dereceye giren boğa sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.

        TURAN ERGÜN: ARTVİN’DE EN İYİ BOĞALARI KADINLARIMIZ YETİŞTİRİYOR

        Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Artvin Valisi Turan Ergün, “Her ilin kendine özgü bir sporu vardır. Artvin’in de milli sporu sanırım boğa güreşidir. Bunun bize en büyük faydasının hem hayvan sevgisi hem hayvan yetiştiriciliğine büyük ölçüde teşvik eden bir faaliyet olduğunu biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki, Artvin’de en iyi boğaları kadınlarımız yetiştiriyor. O da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu tür festivaller gurbetteki hemşerilerimizin bir kez daha sılayırahim yapmalarına memleket özlemlerini gidermelerine vesile oluyor. Boğa güreşleri Artvin’de seviliyor. Artık Artvin’in sınırlarını da aşan en son finalinin Kafkasör' de yapılacağı boğa güreşleri için Türkiye’nin 4 bir yanından buraya boğalar getiriliyor” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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