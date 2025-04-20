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        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı

        ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında iki boğanın güreşi arena dışına taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:52 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:55
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        Boğaların güreşi arenanın dışına taştı, izleyiciler tedirginlik yaşadı
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        ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri sırasında iki boğanın güreşi arena dışına taştı. Arenanın kapısını kırarak izleyicilerin arasına çıkan boğalar, sahipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

        Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri’nde karşı karşıya gelen 2 boğa, kıyasıya mücadele sırasında arenanın kapısını yıkarak dışarı çıktı. Bir anda seyircilerin arasına dalan boğalar, paniğe neden oldu. Boğaların dışarıdaki güreşi ile vatandaşların kaçışması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sahiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen boğalar, güvenli bir alana götürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası boğaların alandan çıkarılmasıyla güreşler kaldığı yerden devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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