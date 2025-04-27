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        Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu kapandı; o anlar kamerada

        ARTVİN'in Şavşat ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelanda, düşen irili ufaklı kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:20
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        Artvin'de heyelan nedeniyle karayolu kapandı; o anlar kamerada
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        ARTVİN’in Şavşat ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelanda, düşen irili ufaklı kaya parçaları kara yolunu ulaşıma kapattı. Heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Artvin- Şavşat kara yolunun 25’inci kilometresinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan irili ufaklı kaya parçaları kara yoluna aktı. Metrelerce yükseklikten düşen taş parçaları nedeniyle çevre toz bulutuyla kaplandı. Ulaşıma kapanan kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. Heyelan anı ise çevreden geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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