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        Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:29
        Artvin'de yaylaya çıkan vatandaşlar yazın kar topu oynadı

        ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde piknik için yaylaya giden vatandaşlar, yaz ayında kar topu oynadı.

        Hafta sonu tatilinde ailesi ve arkadaşlarıyla 2 bin 700 rakımlı Bilbilan Yaylası'na piknik yapmaya giden İbrahim Kırçiçek, yol kenarında büyük kar kütlesiyle karşılaştı.

        Temmuzda kar gördüğü için şaşkınlık yaşayan Kırçiçek ve arkadaşları, araçtan inerek bir süre kar topu oynadı.

        Kırçiçek, cep telefonuyla kaydettiği bu görüntüleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

        Paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alan İbrahim Kırçiçek, AA muhabirine, havaların sıcak olması nedeniyle hafta sonunu yaylada piknik yaparak geçirmek istediklerini söyledi.

        Yaylada karla karşılaşınca şaşırdıklarını anlatan Kırçiçek, "Bu mevsimde bu yaylada kar olması ilginç ve bir o kadar da güzel. Artvin müthiş bir coğrafyaya sahip. İnsanlar Hopa'da denize girerken biz burada kar topu oynadık. Yazın ortasında karın keyfini çıkardık." dedi.

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