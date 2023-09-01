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        Artvin'de heyelan yaşanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:46 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:46
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        Artvin'de heyelan yaşanan kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor
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        ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolunda başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Artvin-Yusufeli kara yolu Esenyaka mevkisinde 28 Ağustos'ta yaşanan heyelanın ardından toprak ve kaya parçalarını kaldırma çalışması başlatıldı.

        Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmada, risk teşkil eden kayalar iş makineleri aracılığıyla düşürülüyor.

        Kara yolunda ulaşım belli aralıklarla kontrollü sağlanıyor.

        Uzun araç kuyrukların oluştuğu yolda çalışmaların birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi.

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