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        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de bir dizi incelemelerde bulundu

        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:50
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        AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, Artvin'de bir dizi incelemelerde bulundu
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        AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa ilçelerinde bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu.

        İlk olarak Arhavi'de ÇAYKUR fabrikasını gezdikten sonra esnaf ziyaret yapan ve vatandaşların taleplerini dinleyen Çelik, devamında ilçedeki parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

        Çelik, buradaki temaslarının ardından Kemalpaşa'da Kaya, Çamurlu, Üçkardeş, Hopa'da da Yoldere ve Subaşı köylerinde vatandaşlarla bir araya gelerek İl Özel İdaresi tarafından yürütülen koy yolu asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

        Çelik, Artvin'de tespit ettikleri sorunları tek tek çözdüklerini ifade ederek, "Gördük ki Artvin'in ana sorunu ulaşım konusudur. Ulaşım sorununu çözmeden diğer konulara geçmek zordur diye düşündük. Artvin ulaşılabilen bir yer olacak. Dokuz ilçemizde hızlı bir şekilde yol çalışmasına başladık." dedi.

        Artvin'de yaklaşık 2 aydır yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında grup köy yollarının yüzde 90'ının asfaltlandığını belirten Çelik, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek amacıyla çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutladığı bu günlerde Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde 170 bin nüfuslu Artvin'i daha modern yaşanabilir bir hale getirebilmek için gereken her şeyin yapılacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Artvin nüfusunu artırarak geri dönüşlerini sağlayacağız. Artvin bir ekmek kapısı, turizm kapısı, ticaret kapısı olacak. Artvin'i öne çıkartacak şehir olma noktasında güzel çalışmalar yapmaya başladık. Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa'mızı ilgilendiren tır parkı ile ilgili gelişmeler son derece iyi gidiyor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile görüşmelerimizi yaptık. Tamamı 110 bin metrekare olan dolgu sahası projesini gerçekleştirerek Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi'nin tır parkı sorunu tamamen ortadan kaldıracağız."

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