Yusufeli Kaymakamı Meral hakkında soruşturma başlatıldı

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün medyada yer alan konu ile ilgili olarak Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.