Artvin Valisi Ünsal şehit ailelerini ziyaret etti Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Keskin ve şehit Piyade Asteğmen Fevzi Atun'un ailelerini ziyaret etti.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Keskin ve şehit Piyade Asteğmen Fevzi Atun'un ailelerini ziyaret etti.

Ünsal, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait F-16D uçağının 2005'te eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Keskin'in Çarşı Mahallesi'ndeki babaevine geldi.

Şehidin babası Suat ve annesi Nazife Keskin ile görüşen Ünsal, taziyelerini iletti.

Vali Ünsal, daha sonra Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1992'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Atun'un Dere Mahallesi'nde ikamet eden ailesi ile bir araya geldi.

Şehidin babası Köksal ve annesi Havva Atun'a başsağlığı dileyen Ünsal, şehit ve gazi yakınlarına devletin kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.