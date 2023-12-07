Artvin'de yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılmasıyla düşen kadın yaralandı

Artvin'de, yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılması sonucu düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Artvin Merkez Çarşı Mahallesi'ndeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan Fatma G'nin, iş yeri önünde yaslandığı merdiven korkulukları kırıldı.

Düşerek yaralanan Fatma G'ye ilk müdahale, merkezdeki sağlık çalışanları tarafından yapıldı.

Daha sonra Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Fatma G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.