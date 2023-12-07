Artvin'de duvar ile sinyalizasyon direği arasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Artvin'de, istinat duvarı ile sinyalizasyon direği arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Artvin-Borçka kara yolunun Tütüncüler mevkisinde Oğuzhan Öztürk'ün (21) kullandığı 08 AAG 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Öztürk, otomobilin duvar ile yol kenarındaki sinyalizasyon direği arasında sıkışması sonucu yaralandı.

Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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