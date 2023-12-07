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        Artvin'de duvar ile sinyalizasyon direği arasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Artvin'de, istinat duvarı ile sinyalizasyon direği arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:14 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:32
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        Artvin'de duvar ile sinyalizasyon direği arasında sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Artvin'de, istinat duvarı ile sinyalizasyon direği arasına sıkışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Artvin-Borçka kara yolunun Tütüncüler mevkisinde Oğuzhan Öztürk'ün (21) kullandığı 08 AAG 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

        Öztürk, otomobilin duvar ile yol kenarındaki sinyalizasyon direği arasında sıkışması sonucu yaralandı.

        Borçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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