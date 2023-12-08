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        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Artvin'de organize edilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 14 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:15 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:29
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        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Artvin'de organize edilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 14 proje sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen fuarda, Bilim Sanat Merkezinde ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan eserler davetlilere tanıtıldı.

        Değerler eğitimi, yazılım, teknoloji tasarım, Türk dili edebiyatı, coğrafya, fizik ve kimya alanlarındaki projeleri inceleyen Vali Cengiz Ünsal, bilginin, bilimin, teknolojinin ve Ar-Ge faaliyetlerinin şehirlere ve ülkelere yön verdiği bu dönemde daha büyük atılımların gençlerle gerçekleştirileceğini söyledi.

        Beşeri zenginliğin kaynağı eğitimin, nitelikli nesiller yetiştirerek kalkınmanın anahtarı işlevini gördüğünü vurgulayan Ünsal, "Bu noktada müreffeh bir toplum için çok emek sarf eden ve öğrenme yolculuğunda evlatlarımıza rehberlik eden, yol gösteren kıymetli öğretmenlerimize müteşekkiriz. Bilimsel çalışmalarda yeni ufuklar açacak bu tür bilim fuarları öğrencilerimiz ve okullarımız açısından çok faydalı ve gelecek adına çok ümit vericidir." dedi.

        Fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve diğer ilgililer katıldı.

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