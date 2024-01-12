Artvin'de çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sundura Mahallesi'nde evinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısına güneş panellerini kontrol etmek için çıkan İshak Şeremet, ayağı kayınca kenara kadar sürüklendi.

Yağmur giderine tutunan Şeremet, son anda düşmekten kurtuldu.

Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven yardımıyla Şeremet'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Şeremet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.