Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Artvin'in Hopa ilçesinde çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Hopa ilçesinde çatıda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sundura Mahallesi'nde evinin de bulunduğu 6 katlı binanın çatısına güneş panellerini kontrol etmek için çıkan İshak Şeremet, ayağı kayınca kenara kadar sürüklendi.

        Yağmur giderine tutunan Şeremet, son anda düşmekten kurtuldu.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, merdiven yardımıyla Şeremet'i mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Şeremet'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        Doğal gaz sızıntısından 16 kişi zehirlendi!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Testere piyasadan nasıl çıkılır?
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        DSİ Genel Müdürü Balta, Artvin'e yapılan yatırımları değerlendirdi:
        DSİ Genel Müdürü Balta, Artvin'e yapılan yatırımları değerlendirdi:
        Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi
        Şavşat'ta yaşlılar yaşam merkezi sakinleri için moral programı düzenlendi
        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti (2)
        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti (2)
        GÜNCELLEME - Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti
        GÜNCELLEME - Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti
        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti
        Artvin Valiliği camına mermi isabet etti
        Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti
        Artvin Valiliğinin camına "yorgun mermi" isabet etti